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Başakşehir, Gent sınavına hazır

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Belçika ekibi KAA Gent ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Belçika ekibi KAA Gent ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Ghelamco Arena'da Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 23.00'te deplasmanda KAA Gent ile karşılaşacak.

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