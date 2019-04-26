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Başakşehir - Göztepe maçının VAR'ı Koray Gençerler

Medipol Başakşehir’in, Süper Lig’in 30.

Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam sahasında Göztepe ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Koray Gençerler oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, bu akşam evinde Göztepe ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.


Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu. Gençerler'e AVAR olarak ise Bahattin Şimşek eşlik edecek.

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