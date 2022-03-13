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Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından Başakşehir beyaza büründü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından Başakşehir beyaza büründü.


İstanbul'da dün akşam başlayan kar yağışı etkisini gösterdi, kentin birçok noktası beyaza büründü. Başakşehir'de yağan karın ardından ilçe sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı. Yolların birçok noktada açık olduğu görüldü. Yağış sabah saatlerinde aralıklarla etkisini yeniden gösterirken parklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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