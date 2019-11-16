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Başakşehir, hazırlık maçında Karagümrük'ü 2-1 yendi

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü, Demba Ba’nın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü, Demba Ba'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.


Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray maçının hazırlıklarına devam eden Başakşehir, bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile tesislerinde bir hazırlık maçı yaptı. Turuncu-lacivertliler, mücadeleyi Demba Ba'nın 32. ve 78. dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı. Karagümrük'ün tek golü ise 24. dakikada Sosseh'den geldi.

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