Başakşehir hazırlıklarını gruplar halinde sürdürdü

Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda bulunan antrenman tesislerinde yaptığı idmanla çalışmalarını devam ettirdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 3 ayrı grup halinde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Koşu çalışması yapan turuncu-lacivertli ekip, geniş alanda yapılan pas ile idmanı tamamladı.

Başakşehir, Pazartesi günü saat 11.00 ve 17.00'de iki ayrı grup olarak yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.