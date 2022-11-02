İhlas Haber Ajansı

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Başakşehir, Hearts maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında sahasında İskoç temsilcisi Hearts ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son haftasında sahasında karşılaşacağı Hearts maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman ısınma ile başladı. İstasyon çalışması yapan turuncu-lacivertliler, idmanın basına kapalı kısmında ise Hearts maçının taktiği üzerinde durdu.


Antrenmana sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia katılmadı.

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