Başakşehir, Hearts maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son haftasında sahasında karşılaşacağı Hearts maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman ısınma ile başladı. İstasyon çalışması yapan turuncu-lacivertliler, idmanın basına kapalı kısmında ise Hearts maçının taktiği üzerinde durdu.

Antrenmana sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia katılmadı.