Başakşehir Hoşdere Camii ibadete açılıyor

Başakşehir Belediyesi, yapımında sona gelinen Hoşdere Camii'ni on bir ayın sultanı ramazan ayında ibadete açıyor. Ramazanın altıncı günü teravih namazıyla kapılarını açacak camide incelemelerde bulunan Başkan Kartoğlu, “Bu mübarek günlerde ilçemizin manevi atmosferini yeni bir camiiyle daha taçlandırıyoruz” dedi.

Başakşehir'de bir yandan rahmet, merhamet ve hoşgörü mevsimi ramazan ayına özel çeşitli etkinlikler düzenlenirken, diğer yandan ilçenin manevi atmosferini taçlandıracak yeni camilerin yapımına devam ediliyor. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde inşa edilen Hoşdere Camii'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Başkan Kartoğlu, açılış için geri sayımın başladığı camide incelemelerde bulundu.

“Camiler, edep ve terbiye ocağıdır”

Hayırseverlerin desteğiyle Hoşdere Camii'nin yapımına vesile olduklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün sembolü on bir ayın sultanı ramazan ayına hamdolsun kavuştuk. Bu mübarek günlerde ilçemizin manevi atmosferini yeni bir camiiyle daha taçlandırıyoruz. Camiler; memleketimizin manevi bekçileri, edep ve terbiye ocağıdır. Rabbimizin en sevdiği ve en hoşlandığı mekânlardır.” dedi.

İlk teravih ramazanın altıncı günü kılınacak

Camide ilk teravih namazının ramazanın altıncı günü kılınacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Hoşdere Camii, 500 kişilik ibadet alanına sahip olacak. Maneviyat yüklü mekânda Rabbimizin huzuruna hep birlikte yöneleceğiz. Camimizin yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ramazan ayı hanelerimize bereket, kalplerimize huzur getirsin” şeklinde konuştu.