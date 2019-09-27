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Başakşehir ikinci galibiyetini aldı

Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.


Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, evinde Rizespor'u 5-0'la geçmeyi başardı. Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve 5 maç sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu sadece 5 puan toplayabilen turuncu-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte ligdeki ikinci 3 puanını da almış oldu. Karadeniz ekibi karşısında Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Aleksic (2), Gulbrandsen, Crivelli ve İrfan Can kaydetti.



İlk kez gol yemedi


Başakşehir, ayrıca geride kalan 5 haftanın ardından ilk defa bir müsabakayı kalesinde gol görmeden tamamladı. Rizespor maçına kadar ağlarında 8 gole engel olamayan turuncu-lacivertli takım, rakip fileleri ise 5 defa havalandırmıştı.


Buruk'un takımı, Yeni Malatyaspor'dan 3, Fenerbahçe'den 2, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş'tan da 1'er gol yemişti.

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