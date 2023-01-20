Başakşehir ile Kasımpaşa 18. randevuda

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 18. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 34 puanla 3. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 19 puanla averajla 14. basamakta yer alıyor.

18. randevu

Başakşehir ile Kasımpaşa oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 18. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler, 10 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar da 4 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda turuncu-lacivertlilerin 32 golüne, Kasımpaşa 21 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 2 karşılaşmayı da 2-1 ve 3-2'lük skorlarla kazanan Başakşehir oldu. Emre Belözoğlu'nun takımı, bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da 4-0 kazanmıştı.

Dış saha karnesi

Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Boz Baykuşlar, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan alırken, attığı 10 gole karşılık, kalesinde 8 gol gördü. Turuncu-lacivertliler, ligde deplasmanda son olarak Trabzonspor ile karşılaştı ve rakibine 1-0 yenildi.

Okaka ve Ndayishimiye cezalı

Başakşehir'de, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Stefano Okaka ve sarı kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye, cezalarından dolayı Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde ayrıca sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Bertrand Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

1 futbolcu kart sınırında

Başakşehir'de Danijel Aleksic, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda 21. haftada İstanbul'da oynanacak Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Turgut Doman düdük çalacak

Kasımpaşa - Başakşehir maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.