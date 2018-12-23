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Başakşehir ilk yarının son idmanını yaptı

Süper Lig’in ilk yarısını 35 puanla lider kapatan Medipol Başakşehir, son idmanını da bugün yaptı ve 9 günlük izne çıktı.

Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla lider kapatan Medipol Başakşehir, son idmanını da bugün yaptı ve 9 günlük izne çıktı.


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, dün konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrılan Medipol Başakşehir, bugün ilk yarının son idmanını yaptı. Alanyaspor maçında ilk 11'de oynayan oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı idmanda takımın diğer oyuncuları ise dinamik ısınma, dar alan oyun ve çift kale maç yaptılar. Ligin ilk devresini 35 puanla lider olarak kapatan Başakşehir, 9 gün izin yapacak ve ikinci yarının hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

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