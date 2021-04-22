Başakşehir jokerini kaybetti: Demba Ba

Medipol Başakşehir'de elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Demba Ba ile yollar ayrıldı. Ba, bu sezon ligde oyuna sonradan girdiği 9 karşılaşmada rakip ağları 4 defa sarsarak 7 puana direkt katkı sağlamıştı. Senegalli, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde turuncu-lacivertlilerin ilk golünü atan futbolcu olarak da adını kulüp tarihine yazdırdı.

Süper Lig'de zor günler geçiren ve düşme potasında yer alan Başakşehir'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertliler, golcü futbolcu Demba Ba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Özellikle Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından yedek kulübesinde oturmaya başlayan Senegalli futbolcu, son olarak Başakşehir'in sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği mücadelenin kadrosuna alınmamış ve Kocaman bu kararı; “Benim tercihim. Çok fazla irdelenecek bir karar değil” diyerek açıklamıştı.

Turuncu-lacivertli takıma 2018-2019 sezonunda dahil olan 35 yaşındaki futbolcu, elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken, Şampiyonlar Ligi'nde de takımı adına bir ilki başarmıştı.

Başakşehir'in joker oyuncusu

Ba, içinde bulunduğumuz sezon içerisinde de Başakşehir'in joker oyuncusu durumundaydı. Süper Lig'de bu sezonda 26 maçta görev alan Ba, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Söz konusu karşılaşmaların 9'unda oyuna sonradan dahil olan tecrübeli santrfor, rakip fileleri 4 defa sarstı ve 7 puana direkt etki etti. Demba Ba, ligde oyuna daha sonra girerek takımına en fazla katkı sağlayan futbolcular arasında yer alıyordu.

Ligin 18. haftasında dış sahada oynanan Ankaragücü maçının 46. dakikasında Gulbrandsen'in yerine sahaya çıkan Senegalli, 56. dakikada attığı golle turuncu-lacivertli ekibe 3 puan kazandıran isim oldu.

28. haftada Fatih Terim Stadı'ndaki Konyaspor karşılaşmasında ise 72. dakikada Deniz Türüç'le değişen Ba, 85. dakikada fileleri sarstı ve Başakşehir'i mağlubiyetten kurtararak 1 puan getirdi.

Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne karşı 59. dakikada görev almaya başlayan ve uzatmalarda attığı golle turuncu-lacivertlilerin hanesine hem 3 puanı yazdıran hem de 10 maçlık galibiyet hasretine son veren Demba Ba, iç sahadaki Beşiktaş mücadelesinde de dakikalar 69'u gösterdiğinde Crivelli'nin yerine girdi. 76. dakikada golünü de atan tecrübeli futbolcu, buna rağmen Başakşehir'in 3-2 mağlup olmasına engel olamadı.

Şampiyonlukta payı büyük

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan M.Başakşehir'de bu başarıda önemli pay sahiplerinden biri de Demba Ba'ydı. Senegalli oyuncu, özellikle ligde attığı kritik gollerle turuncu-lacivertlilere önemli puanlar kazandırmıştı. Ba, 2019-2020 sezonunda 28 maçta 13 gol, 5 asistlik performansıyla Başakşehir'in, Süper Lig'deki en skorer oyuncusu konumundaydı.

Demba Ba; 1-1 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor, Trabzonspor ve 1-0 kazanılan Beşiktaş mücadelelerindeki golleriyle turuncu-lacivertli ekibin 5 puanı cebine koymasını sağlayan futbolcuydu.

Ba, geçtiğimiz sezon toplamda ise 41 karşılaşmada bulduğu 15 golle, 19 gollü Visca'nın ardından İstanbul temsilcisinin en golcü ikinci oyuncusuydu.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in ilk golü Ba'dan

Tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı kazanarak bu alanda da bir ilki yaşayan Başakşehir, RB Leipzig, Manchester United ve Paris Saint-Germain ile aynı gruba düşmüştü.

Turuncu-lacivertliler, grubunu sonuncu tamamlasa da evinde Manchester United'a karşı aldığı 2-1'lik zaferle büyük ses getirdi. Bu müsabakanın 13. dakikasında fileleri havalandıran Demba Ba, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atarak adını kulüp tarihine yazdırmıştı.