Başakşehir, Junior Fernandes transferinde sona yaklaştı

Medipol Başakşehir, Alanyaspor ile mukavelesi bittikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ittihad Kalba'ya transfer olan ancak ailevi sebeplerden dolayı yeni takımıyla sözleşmesini geçtiğimiz gün fesheden Junior Fernandes ile anlaşma sağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, eski Alanyaspor'lu Junior Fernandes'in transferinde sona yaklaştı. Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittihad Kalba'yla olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde bulunan başarılı futbolcuyla anlaşma sağlayan turuncu-lacivertliler, sağlık kontrollerinin ardından herhangi bir olumsuzluk çıkmaması durumunda resmi açıklamayı yapacak. 32 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.