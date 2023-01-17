İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başakşehir, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 14.30'da deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.