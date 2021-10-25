Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yüzde 72'si tamamlandı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir, metro hattı ray kaynak töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ”Yüzde 5 olan ilerlemeyle, 22 Mayıs 2020'de devraldığımız projeyi yüzde 72 seviyesine getirdik. İstasyon betonarme işlerini yüzde 80 düzeyine çıkardık, ince işlerde yüzde 37, ray işlerinde de yüzde 64 düzeyine ulaştık" dedi.

Başakşehir'de yapımı devam eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir arasında bulunan metro hattının ray kaynak töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tören ile yapıldı. Ray kaynak töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı ile bu metropolü dünyanın aktarma merkezi haline getirdiysek aynı şekilde İstanbul'umuzu raylı sistemler ile nakış gibi işliyoruz. İstanbul'un trafik çilesini hafifletecek kent içi metro projelerimizde de sona yaklaşıyoruz. İstanbul'da şehir içi ulaşımını, daha hızlı, daha ekonomik, daha çevreci ve daha konforlu hale getirmek için 7/24 hizmet esasına göre var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul'un ihtiyaçları her geçen gün artmaya devam ediyor. Devlet aklı, ileri görüşlülüğü ve planlı bir yaklaşımla İstanbul'u yarınlara eksiksiz olarak hazırlamak için üzerimize düşeni yapmak bizim için çok önemli bu konuda İstanbullular müsterih olsunlar biz gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu, 80 kilometredir. Bugün ray kaynağı töreninde yer aldığımız Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ile birlikte, İstanbul'da 7 ayrı metro hattının yapımına yoğun şekilde devam ediyoruz. Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı, Bakırköy -Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir Kayaşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade - Çamlıca - ferah mahallesi-Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Ray kaynağı yaptığımız Başakşehir-Kayaşehir metro hattı. Hâlen İstanbul'daki raylı sistemin toplam hat uzunluğu 259,5 kilometre olup, yapımı devam eden projelerimizin tamamlanması ile birlikte, mega kentimizin raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

"22 Mayıs 2020 tarihinde devraldığımız projeyi, yüzde 72 seviyesine getirdik"

Konuşmalarına devam eden bakan Karaismailoğlu, “Ray kaynak töreninde birlikte olduğumuz Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattının yapımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi başlamıştı. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş teknolojilerini barındıran hastanelerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile toplu konutların ve nüfus yoğunluğunun çok yoğun olduğu Kayaşehir'e ulaşımı sağlayacak En öncelikli hatlarımızdan biri olan bu hattımızda Maalesef 2019 Temmuzun'dan devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş hiç bir çalışma yapılmamıştı. Hatırlayacağınız gibi aynı zihniyet Çam ve Sakura Hastanesi yollarını da yapmamış hastaneye ulaşım için gerekli olan bütün yolları bakanlığımız yapmıştı. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile; Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı inşaatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Yüzde 5 olan ilerlemeyle, 22 mayıs 2020 tarihinde devraldığımız projeyi, yüzde 72 seviyesine getirdik. İstasyon betonarme işlerini yüzde 80 düzeyine çıkardık, İnce İşlerde yüzde 37, Ray İşlerinde de yüzde 64 düzeyine ulaştık. Toplam 9 bin 523 metre tünel kazısının; 6 bin 277 metrelik NATM tünel kesimlerinde, yüzde 93 seviyesine ulaştık. 3 bin 246 metrelik TBM tüneli kesimini ise 2 adet TBM ile günde ortalama 25 metre ilerleme hızıyla tamamladık" diye konuştu.

“Başakşehir metrokent - Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 29 dakika olacak”

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattımızın uzunluğu 6,2 kilometre olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bugün ilk ray kaynağı törenini gerçekleştirdiğimiz viyadük imalatlarını da tamamladık. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattımızın uzunluğu 6,2 kilometredir. 4 istasyonlu raylı sistemimiz saatte 80 kilometre hıza uygun olarak, günde 70 bin yolcu taşıyabilecektir. Başakşehir'den başlayan hattımız, Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Toplu Konutlar istasyonlarının ardından, Kayşaşehir Merkezine ulaşacaktır. Bugün Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde inşa ettiğimiz 300 metre uzunluğundaki viyadük üzerinde gerçekleşecek ilk ray kaynağı töreniyle; ray kaynağı işlemlerine başlayarak, projede yeni bir aşamaya geçeceğiz. Kısa sürede yapım işlerini tamamlayıp, sinyal ve sistem emniyet testleri tamamlanınca işletmeye almayı planlıyoruz. Bu hattı işletmeye aldığımızda, kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir arasında hızlı, ekonomik ve emniyetli bir ulaşım sağlanacaktır. Bu metro hattımız aynı zamanda, Metrokent İstasyonu'nda, Bağcılar-Kirazlı, Başakşehir-Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak. Yine ayrıca hattımız, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile bağlanacak. Bu entegrasyonlarla, bölgenin Marmaray a, Havalimanına, Göktürk Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettep'ye metro ile ulaşımı da sağlanacaktır. Kayaşehir - Mahmutbey arası seyahat süresi, 20 dakika, Metrokent - İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Kayaşehir -Beşiktaş Gayrettepe arası seyahat süresi 45 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Bağcılar (Kirazlı) arası seyahat süresi de 23 dakika olacak. Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Bakırköy Bağcılar metro hattı tamamlandığında da Başakşehir metrokent - bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 29 dakika olacaktır. Bizler bakanlık olarak, sadece büyük altyapı projelerini yapmakla kalmıyor, büyük hizmet hatlarımızın merkezi yerleşim yerlerine bağlantılarını da yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olduğu hâlde, yapmaktan imtina ettiği, Başakşehir Şehir Hastanemizin bağlantısı olan karayolu ve köprülerini de bakanlık olarak biz devraldık ve yapımını hızla tamamladık” dedi.

“İstanbul'un hep yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz”

Raylı sistem çalışmalarının devem ettiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, ”Ülke genelinde raylı sistem çalışmalarımız devam ederken, Raylı sistem ve alt bileşenlerinin yerli ve millilik oranlarını yüzde 80'lere yükseltmeyi hedefliyoruz. Bizler, ‘hizmet odaklı' çalışıyoruz. Halkımıza hizmeti de ‘Hak'ka hizmet' gayreti ile yapıyoruz. temeller atıyor, tünelde bir bir ışık görüyor, ray kaynakları gerçekleştiriyoruz. Tamamladığımız işlerin de hizmete açılış törenlerini sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz, sadece bugünü değil, önümüzdeki 10, 20, 50 yıllık geleceği düşünerek planlarımızı ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her zaman sağ duyusuna inandığımız, kadirşinas halkımızın, ‘Suyu getiren ile testiyi kıranı' göreceğine inanıyoruz. İstanbul yedi düvelin hayran olduğu, medeniyetlerin beşiği olan bir dünya kenti. İstanbul ve İstanbullular bizim için kaderlerine terk edemeyeceğimiz kadar kıymetli ve özel. Bugüne dek modern bir dünya kentinin ulaşım altyapısını kurmak üzere çıktığımız bu yolda, İstanbul'a Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi çok önemli eserleri kazandırdık. İstanbul Havalimanımızla şehrimizi dünyanın transit merkezi hâline getirdik. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her bir köşesine yaptığımız bütün işlerde bizlere desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.