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Başakşehir - Kayaşehir metro şantiyesinde kaza

Başakşehir-Kayaşehir Metro inşaatında demir profiller işçilerin üzerine devrildi.

Demir yığınlarının altında kalan 4 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.


Olay bugün saat 14.20 civarında Başakşehir - Kayaşehir Metro inşaatı şantiyesinde yaşandı. İddiaya göre metro inşaatında kullanılan demir profiller, işçilerin üzerine devrildi. 4 işçi demir yığınlarının altında kaldı. Ola yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şantiyeye gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldı.


İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 4 işçi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçiler ilk müdahalesi sonrasında Başakşehir Çam Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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