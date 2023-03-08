Başakşehir, Konferans Ligi'nde Gent'e konuk olacak

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika'nın Gent ekibi ile karşı karşıya gelecek. İlk kez birbirine rakip olacak iki takımın mücadelesinde, Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Başakşehir, son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika Ligi takımlarından Gent'le karşılaşacak. Bu mücadele, iki ekip arasındaki ilk müsabaka olacak. Gent şehrindeki Ghelamco Arena'da oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı, Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler, Belçika deplasmanında kazanarak ikinci maç öncesi avantaj sağlamaya çalışacak. Başakşehir'de ismi UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Caner Erkin, mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmanın rövanşı ise 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Konferans Ligi'nde 12 maçta 8 galibiyet

Geçtiğimiz sezon düzenlenmeye başlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ilk kez bu sene katılan Medipol Başakşehir, turnuvada sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertliler, eleme ve grup maçlarında oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Başakşehir, zorlu rakiplerini eledi

2021-2022 sezonunda Süper Lig'i 4. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılmaya hak kazanan Başakşehir, bu turda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eledi. 3. turda İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 ve 3-0'la geçerek turnuvanın dışına iten turuncu-lacivertliler, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'i 1-1'in rövanşında 3-1 yenerek grup aşamasına yükseldi. Başakşehir, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina takımlarıyla mücadele ettiği A Grubu'nu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.

Gent, play-off'ta Karabağ'ı eledi

Konferans Ligi'nde ikinci sezonunu geçiren Belçika temsilcisi Gent ise Norveç'in Molde, İrlanda'nın Shamrock ve İsveç'in Djurgarden takımlarının bulunduğu F Grubu'nu 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 2. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşti. Eşleşmede iki takım da ev sahibi olduğu maçı 1-0'lık skorla kazanırken, rakibini penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan Gent, son 16 turunda Başakşehir'in rakibi oldu.

Başakşehir'de Serdar Gürler, Gent'te ise Cuypers dikkat çekiyor

Başakşehir'in bu sezon gol yollarında en etkili ismi Serdar Gürler oldu. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon turuncu-lacivertlilerle çıktığı toplam 36 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Belçika temsilcisi Gent'te ise 26 yaşındaki Hugo Cuypers göze çarpıyor. Belçikalı futbolcu, bu sezon Gent formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 40 maçta 19 gol atarken, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.