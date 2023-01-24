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Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 21.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Medipol Başakşehir, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışması ile devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.


Turuncu-lacivertliler yarın saat 13.00'te yapacağı antrenman ile Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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