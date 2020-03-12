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Başakşehir-Kopenhag maçında korona önlemleri!

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçında her iki takım futbolcuları korona virüsü önlemleri kapsamında seremoni sırasında tokalaşmadı.

Ayrıca bazı taraftarların da tribünlerde maske taktığı görüldü.


UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Kopenhag ile karşılaşıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatın birçok alanını olduğu gibi spor organizasyonlarını da etkileyen korona virüsü nedeniyle Fatih Terim Stadı'nda da bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda her iki takım futbolcular, seremoni esnasında birbirleriyle tokalaşmadı. Ayrıca bazı taraftarların maske takarak tribünlerdeki yerlerini aldığı gözlemlendi.

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