Başakşehir, kötü gidişata Antalyaspor karşısında dur demek istiyor

Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde 8 maçtır galip gelemeyen turuncu-lacivertliler, Antalya'da alacağı 3 puanla bu kötü gidişata dur demek istiyor.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Antalyaspor'un konuğu olacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu aldığı 24 puanla 18. sırada yer alırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet, 12 beraberlik, 6 yenilgiyle elde ettiği 33 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Ligde 8 haftadır galibiyete hasret

Son galibiyetini 17. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü'ne karşı 2-1'lik skorla alan Başakşehir, söz konusu mücadelenin ardından 6 yenilgi, 2 beraberlik elde etti. İstanbul temsilcisi, evinde Sivasspor ve Rizespor'la 1-1 berabere kalırken, Hatayspor'a 5-1, Karagümrük ve Trabzonspor'a da 1-0 yenildi. Turuncu-lacivertli ekip, dış sahada ise Kayserispor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Göztepe'ye 2-1 kaybetti.

M. Başakşehir, bu kötü gidişata yarın Antalyaspor karşısında alacağı 3 puanla son vermek istiyor.

Başakşehir, son 10 maçı kaybetmedi

Aykut Kocaman'ın takımı, Antalyaspor'la oynadığı son 10 lig maçının 9'unu kazanırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Turuncu-lacivertliler, bu süreçte rakip ağlara 25 gol atarken, kalesinde de 5 gol gördü.

Dört oyuncu sınırda

Başakşehir'in, Akdeniz temsilcisiyle oynayacağı karşılaşma önce 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Crivelli, Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, yarın sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

8 eksikle Antalya deplasmanında

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mete Kaan Demir, Caiçara, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Ömer Ali, Chadli ile Visca'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı olan Rafael, yarınki maçta görev alamayacak. Mahmut Tekdemir'in oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Düdük Fırat Aydınus'ta

Yarın Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Süleyman Abay ve Candaş Elbil de Aydınus'un yardımcılıklarını yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Mustafa Kürşad Filiz olacak.