Başakşehir, kültür sanatta da öncü

Sanatın şekillendiği noktaların başında ise Bahçeşehir Bilgievi geliyor. Her yıl yüzlerce Başakşehirli gencin sanat eğitimi aldığı merkez, yeni yeteneklerin ilk durağı oldu.

Başakşehir Belediyesi, sanat yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerinin hizmetine sunulan bilgievleri, birçok sanat dalında gençlere eğitim imkânı sunuyor. Bu merkezlerden biri olan Bahçeşehir Bilgievi, gençlerin yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

Sanat dalları tek çatı altında

Müzik, tiyatro ve el sanatlarını tek çatı altında toplandığı Bahçeşehir Bilgievi'nde Başakşehirli gençler, bir yandan usta eğitmenlerden ders alıyor diğer yandan sanatın her alanında gelişim imkânı buluyor.

Sanata gönül veren gençlerin buluşma noktası

Bahçeşehir Bilgievin'nde profesyonel kadrolardan eğitim alma imkânı bulan Başakşehirli gençler, hayallerini süsleyen konservatuvar yolunun da kapılarını açılıyor. Bilgievinde sanatseverlere keman, gitar, piyano, ney, bağlama, ebru, resim ve tiyatro alanında eğitimler veriliyor.

Başakşehirli gençler bir yandan okul harici zamanlarını en iyi şekilde değerlendirirken, diğer yandan yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilme imkânına sahip oluyor. Gençlerin sanata dair buluşma noktası haline dönüşen Bahçeşehir Bilgievi'nde kısa süre içerisinde yeni sanat dallarına yönelik eğitim faaliyetlerinin başlatılması planlanıyor.