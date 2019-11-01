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Başakşehir lidere konuk oluyor

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda lider Alanyaspor ile karşılaşacak.


Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'un konuğu olacak. Geride kalan 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan turuncu-lacivertliler, 15 puanla 6. sırada yer alırken, turuncu-yeşilliler ise 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi sonucu elde ettiği 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Ligde 7. randevu


Başakşehir ile Alanyaspor, bugüne kadar ligde 6 defa birbirlerine rakip oldu. Okan Buruk'un öğrencileri 3 mücadeleden galip ayrılırken, 1 karşılaşmada ise gülen Akdeniz ekibi olu. 2 maçta da takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertlilerin attığı 12 gole Alanyaspor da 8 golle karşılık verdi.



İki takım arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Başakşehir: 1 - Alanyaspor: 1 (2018-2019)


Alanyaspor: 1 - Başakşehir: 1 (2018-2019)


Alanyaspor: 4 - Başakşehir: 1 (2017-2018)


Başakşehir: 2 - Alanyaspor: 1 (2017-2018)


Başakşehir: 2 - Alanyaspor: 1 (2016-2017)


Alanyaspor: 0 - Başakşehir: 5 (2016-2017)



Buruk, Bulut'a kaybetmedi


Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'un teknik patronu Erol Bulut ile daha önce iki farklı takımın başında 3 defa karşılaştı. Bu müsabakaların 1'inde gülen taraf Buruk olurken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.


Erol Bulut'un söz konusu dönemde çalıştırdığı Yeni Malatyaspor, Okan Buruk'un hocalığını yaptığı Rizespor ve Akhisarspor'a gol atma başarısı gösteremezken, kalesinde 3 gol gördü. Bu gollerin tamamı geçtiğimiz sezon Rize deplasmanında gelmişti.



Düdük Kalkavan'da


Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda yarın saat 17.30'da başlayacak maçta hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak.

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