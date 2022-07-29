Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda yeni bir dönem başlıyor

Başakşehir Belediyesi'nin yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ve bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştireceği Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'na Vakıf Katılım Bankası ana sponsor oldu. Protokol imza töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bu birliktelik özellikle gençlerimize büyük fırsatlar oluşturacak” dedi.

Teknoloji ve inovasyon alanında hayata geçiren Başakşehir Belediyesi, Vakıf Katılım Bankası ile ortaklığa imza attı. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'na Vakıf Katılım ana sponsor oldu. Yenilikçi fikirlere daha fazla destek sağlayacak protokol, Başakşehir'in akıllı ve çevre dostu yeni hizmet binasında Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile Vakıf Katılım Bankası'nın CIO'su Mehmet Bütün tarafından imzalandı.

“Bu birliktelik Türkiye'ye faydalar getirecek”

İmza töreninde konuşan Başkan Yasin Kartoğlu, “Vakıf Katılım Bankası ile tarihi bir imza atıyoruz, güzel bir partnerlik oluşturuyoruz. Bu birlikteliğin hem Başakşehir'e hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye çok faydalar getireceğine inanıyoruz. Ve bu faydaların da inşallah gelecekle ilgili özellikle gençlerimize dair büyük fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz. Projelerimize inandıkları ve güvendikleri için Vakıf Katılım ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

“Başakşehir Belediyesi teknolojide öncü”

Vakıf Katılım Bankası'nın CIO'su Mehmet Bütün de Başakşehir Belediyesi ile gerçekleştirdikleri ortaklıktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Bütün, “Özellikle teknoloji ve girişimciliğin özendirilmesinde Başakşehir Belediyesi öncülük yapıyor. Biz de her alanda referans kurum olmayı hedefliyoruz. Sosyal projeler, ticari konular ve tabii ki teknoloji konusundaki vizyonumuz, Başakşehir Belediyesi'nin vizyonu ve teknolojiye bakış açısıyla örtüşüyor. Bu birliktelikten de büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü özellikle girişimcilik ekosistemini desteklemeyi bir düstur, bir görev olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yenilikçi fikirlere destek sağlanıyor

Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'na Türkiye'nin dört bir yanından yer yıl yüzlerce başvuru yapılıyor. Ortaokul, lise, yüksekokul ve üniversite öğrencileri ile öğretmen ve akademisyenler olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışma ile katma değeri yüksek, çözüm odaklı, özgün tasarımlı ve yenilikçi projelere destek sağlanıyor.