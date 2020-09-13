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Başakşehir, Mbombo'yu kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Celtic’te forma giyen sol bek Boli Bolingoli-Mbombo’yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, Celtic'te forma giyen sol bek Boli Bolingoli-Mbombo'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.


Başakşehir; Rafael, Chadli ve Hasan Ali Kaldırım'ın ardından dördüncü transferini de gerçekleştirdi. İstanbul ekibi, Celtic'ten Mbombo'yu renklerine bağladı. Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.


Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien'de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı giyecek.


Boli Bolingoli-Mbombo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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