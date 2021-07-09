Başakşehir Meydan'ında Lise Tercihfest

Türkiye'de 1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri için tercih heyecanı başladı. Bu süreçte öğrencileri yalnız bırakmayan Başakşehir Belediyesi, öğrencilerin en doğru tercihi yapabilmesi için Başakşehir Kent Meydanı'nda anlamlı bir etkinlik başlattı.

Sınav heyecanı bitti, tercih heyecanı başladı

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen Lise Tercih Fest, ilçe genelinde bulunan ve LGS sonuçlarına göre öğrenci kabul edecek liselerin temsilcileri ile okul tercihi yapacak öğrenciler ve velileri buluşturdu. Başakşehirli öğrenciler ve veliler, stantları tek tek ziyaret ederek, okullar hakkında bilgi sahibi oldu.

“Başakşehirli gençlerimizin her zaman yanındayız”

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Okul stantlarını ziyaret eden Başkan Kartoğlu, “Gençlerimizin her zaman yanındayız. LGS'de sınav heyecanı bitti, tercih heyecanı başladı. Başakşehirli gençlerimizin ilçemizde bulunan okulları hem tanıması, hem de bilgi sahibi olması için böyle bir organizasyon düzenledik. Ailelerimiz ve öğrencilerimizle sohbet ederek, lise tercihleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk” şeklide konuştu.

Lise Tercihfest, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.