Başakşehir Millet Bahçesi Spor Parkı hizmete açıldı

“Her mahalleye bir spor parkı” sloganıyla yola çıkan Başakşehir Belediyesi, özellikle çocukların spor bilinci kazanması amacıyla Başakşehir Millet Bahçesi Spor Parkı'nı hizmete açtı.

Başakşehir Belediyesi, ilçedeki çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla spor tesislerine bir yenisini daha ekledi. “Her mahalleye bir spor parkı” sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Başakşehir Millet Bahçesi'nde yer alan spor tesislerinin kapıları açıldı.

Başakşehir Millet Bahçesi Spor Parkı'nda 2 basketbol, voleybol, futbol ve tenis sahalarının yanında 8 soyunma odası, derslik, mutfak, engelli tuvaleti, çamaşırhane, depo ve lobi bulunuyor. Antrenmanlar dışında tesislerden faydalanmak isteyen Başakşehirli sporseverlerin rezervasyon yaptırması gerekiyor.

Diğer taraftan, çocukların spor eğitimi için başvurular açıldı. 2009-2018 doğumlu Başakşehirli çocuklara yönelik futbol, basketbol, voleybol ve sportif beceriler branşlarında kayıtlar başladı.