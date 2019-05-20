Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde “Gençlik ve Medya Paneli”

Başakşehir'de “Gençlik ve Medya” konulu bir panel düzenlendi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "İstanbul'un bir başkenti olsaydı, orası kesin Başakşehir olurdu. Hedefimiz Başakşehir'i İstanbul'un başkenti haline getirmek ” dedi.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Gençlik ve Medya Paneli"nde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu gençler ile bir araya geldi. Medyada bilinçli kullanıcı olabilmek ve gençlerin bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen panele Başkan Kartoğlu'nun yanı sıra medya sektörünün önemli isimlerinden Betül Soysal Bozdoğan, Esra Boğazlıyan, Rıdvan Bıyık ve Ersin Çelik de katıldı. Panelde gençler katılımcıları dikkatli bir şekilde dinlerken konuşmaların ardından gençler, sorularını katılımcılara yöneltti.

“Hedefimiz Başakşehir'i İstanbul'un başkenti yapmak”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Napolyon'un sözünden alıntı yaparak, “Napolyon'un bir sözü var. Dünyanın bir başkenti olsaydı orası İstanbul olurdu. İstanbul'un da bir başkenti olsaydı, orası kesin Başakşehir olurdu, bu da benim sözüm. Hedefimiz Başakşehir'i İstanbul'un başkenti haline getirmek. Üst çıtamız o, her şeyde bu geçerli. Sosyal, sportif, eğitim ve sağlık alanlarında bunun için şu anda bir sürü projeler yapılıyor" şeklinde konuştu.

Başakşehir'de pek çok projeyi bitirdiklerini ve yenilerini yapmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Kartoğlu, "Avrupa'nın en büyük hastanesi şu anda yapılıyor. Kısa bir süre sonra açılacak. Başakşehir sağlıkta bir başkent yapacak. Sporla ilgili de zaten iki stadımız var ama son yapılan proje oda başladı. İstanbul'un en büyük spor odası projesi, Başakşehir sporunda başkenti olacak. Eğitimle alakalı da şu an içinde bulunduğumuz Millet Kıraathanesi tahmin ediyorum Türkiye'nin en büyük kıraathanesi. Nüfusu en fazla artan ilçe olmamıza rağmen kişi başı yeşil alan miktarımız ve sosyal alan miktarımız İstanbul'da bakılabilir alan ile en yüksekteyiz. İstanbul'daki ilçelerin çoğu birin altındadır. Biz 21 metre kareye ulaştık. İstanbul için en lüks şeyler yeşil alan ve sosyal alanlardır” dedi.