Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç turnuvasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.00'de yapacağı idman ile MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.