Başakşehir Müzik Akademisi'nden konservatuvara

Akademide sanat tarihi, keman, piyano, gitar, bağlama, çello ve ney eğitimi alan Nurbanu Önver, Gülbahar Özcanoğulları, Onur Basri Aksu ve Tunahan Yüksel, hayallerindeki konservatuvarı kazandılar.

Başakşehir Belediyesi, spor ve sanat akademileri ile gençlere üniversite yolunda destek olmaya devam ediyor. Başakşehir Müzik Akademisi'ndeki sanat tarihi, keman, piyano, gitar, bağlama, çello ve ney branşlarında ücretsiz eğitimlerle lise ve konservatuvar hazırlık öğrencilerini hayallerine kavuşturuyor. Bilgievlerinden başlayarak Başakşehir Müzik Akademisi'nde eğitim alan Nurbanu Önver, Gülbahar Özcanoğulları, Onur Basri Aksu ve Tunahan Yüksel, başarı ile konservatuvarı kazandılar.

Müzik Akademisi tek başına yetti

Konservatuvarı kazanan Başakşehirli gençler heyecanlarını paylaştılar. Medeniyet Üniversitesi Türk Müziği Bölümü'nü kazanan Nurbanu Önver, “Bütün eğitimimi Başakşehir Müzik Akademisi'nde aldım. Uygulamalı derslerden enstrüman derslerine, sözel derslerden konservatuar hazırlık derslerine kadar burada eğitim aldım. Başka bir yerden destek almama gerek kalmadan eğitimlerimi tamamladım. Belediye Başkanımıza ve akademideki hocalarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Müziğe 9 yaşında bilgievlerinde başladı

Maltepe Üniversitesi Yaylı Çalgılar Bölümü'nü yüzde 100 burs ile kazanan Gülbahar Özcanoğulları da, “9 yaşında Şahintepe Bilgievi'nde keman eğitimlerine başladım. Oradan hocalarımın desteğiyle Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi'ne kabul gördüm. Müzik Akademisi açıldıktan sonra oradan da devam etmek istedim. Burada alanında çok başarılı hocalarımdan eğitim aldım. Sanat tarihi, nazariyat, müzik tarihi eğitimleri aldım. Bu sayede de konservatuvarı kazandım. Bu süreçte bizden desteğini eksik etmeyen Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'na teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

“Aldığım eğitimler sayesinde konservatuarı kazandım”

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Müzik Teorisi Bölümü'nü kazanan Tunahan Yüksel de, müzik eğitimine 11 yaşında Başakşehir Bilgievleri'nde başladı. Eğitimine lisede de devam eden Yüksel, “Lisedeyken müzik akademisi ile tanışarak konservatuvar sürecimi başlatmış oldum. Burada çeşitli branşlarda derslerimiz vardı. Hepsinden yararlandım ve bu sayede İTÜ'yü kazanmış oldum. Sağladığı imkânlardan dolayı Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'na teşekkür ederim.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yasin ağabeyimize çok teşekkür ederim”

Onur Basri Aksu ise Maltepe Üniversitesi Türk Müziği Ses ve Çalgı Eğitimi Bölümü'nü yüzde 100 burs ile kazanma başarısı gösterdi. 12 yıldır müzik eğitimi alan Aksu, “Başakşehir Bilgievleri'nden sonra eğitimime Başakşehir Müzik Akademisi ile devam ettim. Aldığım bu eğitimler sayesinde Maltepe Üniversitesi'ni kazandım. Öncelikle aldığımız konservatuvar eğitimleri daha sonrasında Türk Müziği nazariyatı, piyano eğitimleri ve akademimiz bünyesinde bulunan diğer derslere katılarak hazırlandım. Bize bu imkânları sağlayan, hem ağabeyimiz hem de Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'na çok teşekkür ederim” dedi.