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Başakşehir, Ömer Ali Şahiner ile anlaştı

Medipol Başakşehir, Konyaspor’un tecrübeli oyuncusu Ömer Ali Şahiner’in transferinde sona yaklaştı.

Medipol Başakşehir, Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Ömer Ali Şahiner'in transferinde sona yaklaştı. Turuncu-lacivertliler, Ömer Ali için Konyaspor ile 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca 29 yaşındaki futbolcu da yeşil-beyazlı takımdaki alacaklarından feragat edecek.


Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Duarte ve J. Fernandes'in ardından üçüncü transferini yapmaya yakın. Turuncu-lacivertliler, İH Konyaspor'un başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile prensip anlaşmasına vardı. Başakşehir, Konya temsilcisiyle de 1 milyon 250 bin Euro'luk bonservis bedelinde el sıkıştı. Bunun yanında Ömer Ali de Konyaspor'daki alacaklarını bırakacak.


Transferin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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