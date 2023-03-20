Başakşehir on bir ayın sultanı Ramazana hazır

Başakşehir'de rahmet ve bereket ayı Ramazanın hazırlıkları tamamlandı. Başakşehir Belediyesi, Kayaşehir Kent Meydanı'ndaki Ramazan çadırı, kültür turları ve cami programları dışında depremden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde de etkinlikler düzenleyecek.

On bir ayın sultanı Ramazan yönelik hazırlıklarını tamamlayan Başakşehir Belediyesi, bu yıl ilçedeki etkinliklerinin yanı sıra “Rahmet Mevsimi Ramazan” sloganıyla asrın felaketini yaşayan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde de etkinlikler düzenleyecek.

“Depremzede kardeşlerimizin yanındayız”

Ramazan boyunca depremzedelerin yanında olacaklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ramazan ayı boyunca Yeşilyurt'taki etkinlik çadırımızda da depremzede kardeşlerimiz için çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Çocuklarımız için sabah çizgi film gösterimi, öğleden sonra sahne gösterileri; kadınlar için mukabele ve manevi sohbet programları gerçekleştireceğiz. Her hafta sonu cumartesi günü düzenleyeceğimiz söyleşi programımızda Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Vehbi Vakkasoğlu, Sıtkı Aslanhan ve Bekir Develi'yi depremzede kardeşlerimizle bir araya getireceğiz” ifadelerini kullandı.

İftar ve sahurda gönül sofraları kuracaklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Her gün 12 bin depremzede kardeşimizin sofrasına sıcak yemek ulaştıracağız inşallah. Ayrıca bölgedeki konteyner kent ve diğer çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Depremzedelere destek Ramazanda da devam edecek

Depremzedeler için ilçede destek çalışmaları da yürüteceklerini belirten Başkan Kartoğlu, şunları söyledi: “Kent Meydanı'ndaki Ramazan çadırımızın yanında, depremzede kardeşlerimiz için komşularımızdan gelen gıda ve hijyen paketlerini toplayacağımız bir yardım çadırı kuracağız. Ayrıca ilçemize gelen depremzede kardeşlerimize yönelik gıda desteğimizi sürdüreceğiz. İhtiyaç sahibi komşularımıza sıcak yemek hizmeti vermeye devam edeceğiz.”

Umre ve Kudüs ziyareti

İlçe genelinde komşu iftarları da düzenleneceğini belirten Başkan Kartoğlu, “Komşularımız ile aynı sofraya oturarak Ramazanın bereketine hep birlikte kavuşacağız. Ramazanın manevi iklimini daha iyi idrak etmek için düzenleyeceğimiz kültür turlarımızda Ayasofya, Sultan Ahmet, Eyüp Sultan ve Çamlıca camilerimiz ile Hazreti Yuşa Türbesi'ni ziyaret edeceğiz. Bunların yanında komşularımıza Umre ve Kudüs ziyareti kazanma imkânı sunacağımız Ramazan neşesi ile her gün farklı bir camimizde etkinlikler yapacak, ikramlarda bulunacağız. Başakşehirliler, iftar sonrası camilerimizde kuracağımız mobil uygulama stantlarımızda kare kod okutarak bu çekilişe katılma hakkı elde edecekler” diye konuştu.

Sevilen isimler Başakşehirlilerle bir araya gelecek

Rahmet ayının maneviyatı Başakşehir Kent Meydanı'nda yaşanacak. Eşref Ziya, Mustafa Cihat, Aykut Kuşkaya, Ömer Karaoğlu, Dursun Ali Erzincanlı ve daha birçok isim Ramazan çadırına konuk olacak. İstanbul'un yeni sanat merkezinin ev sahipliği yapacağı Şehir Sanat Söyleşileri'nde Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Prof. Dr. Nurullah Genç, Doç. Dr. Yasin Pişgin, Vehbi Vakkasoğlu, Ahmet Bulut ve Bekir Develi gibi birçok sevilen isim Başakşehirlilerle buluşacak. Ayrıca kitapseverler de 23 Mart'ta açılacak Kitap Fuarı'nı 9 Nisan'a kadar ziyaret edebilecek. Şehrin minikleri için her gün iftar ve teravih namazı arasında gerçekleştirilecek çocuk etkinleri ile Ramazan çadırı şenlenecek. “Mutluluğun sesi” Radyo Başakşehir'de de her gün; Türkiye'de Ramazan programında belediye başkanları, Radyo Sokağı'nda ise sevilen radyo programcıları dinleyicilerle buluşacak.