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Başakşehir - Roma maçında anons!

Medipol Başakşehir-Roma karşılaşmasında İtalyan ekibinde forma giyen Lorenzo Pellegrini’nin başına isabet eden yabancı maddeden dolayı statta anons yapıldı.

Medipol Başakşehir-Roma karşılaşmasında İtalyan ekibinde forma giyen Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet eden yabancı maddeden dolayı statta anons yapıldı.


UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir - Roma müsabakasında tribünden atılan bir yabancı madde İtalyan ekibi futbolcusu Lorenzo Pellegrini'ye isabet etti. Daha sonra maçın hakemi Ovidiu Alin Haegan, 55. dakikada kenara geldi ve anons yapılmasını istedi. Karşılaşmanın 5-10 dakika durdurulduğu açıklandı ve UEFA tarafından hazırlanan ırkçılığa karşı anons yapıldı.


Saha kenarında tedavisi yapılan Pellegrini oyuna geri döndü.

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