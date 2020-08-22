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Başakşehir salonda çalıştı

Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.


Süper Lig'de 2020-2021 sezonu hazırlıklarına dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanla başlayan Başakşehir, bugün ise salonda çalıştı. Salon çalışmalarıyla günün ilk antrenmanını tamamlayan turuncu lacivertliler, saat 18.00'de ise sahaya inerek hazırlıklarını sürdürecek.

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