Başakşehir Şehir Hastanesi'nin sakuraları çiçek açtı

Yan yana yer alan çam ve sakuralar havadan görüntülendi.

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli çerçevesinde inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda vatandaşlara hizmet veriyor. Açılışının ardından bahçesine Türk- Japon dostluğunu simgelemesi amacıyla bereket ve bolluğu simgeleyen çam ağacı ile Türkçe ‘kiraz çiçeği ağacı' anlamına gelen, Japon kültüründe mükemmel güzelliği sembolize eden sakuralar dikilmişti. Açılışın üzerinden geçen 3 yılın ardından sakuralar pembe çiçekleriyle hastane bahçesini süslemeye başladı. Bir yanda çam ağaçları bir yanda sakuraların yer aldığı ve pandemi döneminde çok sayıda vatandaşa şifa olan hastane havadan görüntülendi.