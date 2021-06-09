Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılan Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda ilk transferini yaptı. Turuncu-lacivertliler, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. M.Başakşehir'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, serbest statüde olan milli futbolcu Şener Özbayraklı'yı iki yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Uzun yıllar Türkiye'nin önemli kulüplerinde oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.