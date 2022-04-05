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Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 32.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, Sivasspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı. Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, bir günlük iznin ardından 7 Nisan Perşembe günü saat 17.30'da yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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