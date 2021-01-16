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Başakşehir - Sivasspor maçında yoğun kar yağışı

Başakşehir-Sivasspor maçında etkili olan kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy, müsabakanın 4.

dakikasında görüşü kolaylaştıran turuncu topu istedi.


Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin başlama düdüğüyle Fatih Terim Stadı'nda kar yağışı da şiddetini arttırdı. Maçın başlamasına dakikalar kala yağmur, yerini kara bıraktı. İlk dakikadan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy, 4. dakikada görüşün daha rahat olmasını sağlayan turuncu topu istedi. Zemin de yağış sebebiyle beyaza bürünürken, oyuncuların bu sebeple müdahalelerde zorlandığı görüldü.

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