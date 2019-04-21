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Başakşehir son 4 haftada 7 puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig’de zirvede yer alan Başakşehir, son 4 haftada kaybettiği 7 puanla zirve yarışında yara aldı.

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Başakşehir, son 4 haftada kaybettiği 7 puanla zirve yarışında yara aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşan Medipol Başakşehir, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile birlikte büyük yara aldı. Ligde 25. hafta sonunda takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sonrasında oynadığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi ve 1 galibiyet aldı. Bu süreçte Beşiktaş'a yenilen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile de beraber kalan Başakşehir sadece Konyaspor'u mağlup edebildi.


Son 4 haftada 7 puan kayıp yaşan turuncu-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar arasındaki puan farkı da 3'e düştü.

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