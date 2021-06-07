Başakşehir sosyal inovasyonda Avrupa'ya örnek oluyor

Başakşehir Belediyesi, ‘Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün' projesinin ardından ‘Avrupa İçin Sosyal İnovasyon' projesi için hazırlıklara başladı. Proje kapsamında 5 ülkenin yerel yönetimleriyle birlikte 18 ay boyunca sosyal inovasyon uygulamaları, yenilikçi eğitim modellemeleri ve müfredat çalışmaları yapılacak.

Başakşehir Belediyesi, Avrupa'ya örnek olan sıfır atık projesinin ardından yeni bir başarıya daha imza attı. Avrupa Komisyonu'nun Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar üzerine dijitalleşme alanında yaptığı çağrı üzerine Başakşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ‘Avrupa İçin Sosyal İnovasyon' projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

203 proje arasından seçildi

Türkiye genelinde 203 proje arasından seçilen proje kapsamında, 18 ay boyunca Başakşehir Belediyesi koordinatörlüğünde İspanya, İtalya, Romanya, Slovakya ve İngiltere'deki yerel yönetimlere sosyal inovasyon uygulamalarını alanında eğitimler verilecek. Ayrıca eğitim modellemeleri ve müfredat çalışmaları yapılacak.

Tecrübeler gençlere aktarılacak

Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilecek eğitimler boyunca ortak ülkeler tarafından hazırlanan proje çıktıları, iyi uygulama örnekleri, temel girişimcilik prensipleri ile eğitim modülleri kitapçık haline getirilecek. Projenin gençlik topluluklarında sosyal girişimciliğe de rehberlik etmesi hedefleniyor.

Avrupa ülkelerinden sanatçılar Başakşehir'e gelecek

Proje kapsamında kültür ve sanat alanında da çalışmalar yapılacak. Sürece ilişkin aktiviteler ve yaygınlaştırma etkinlikleri kapsamında İngiltere, Romanya, Slovakya, İtalya ve İspanya'dan gelen sanatçılar, Başakşehir'de bir araya gelerek geleneksel sanatlarını icra edecek. Başakşehir'de, Avrupa'dan gelen sanatçıların tanıtımı için açık hava festivalinin yapılması da planlanıyor.