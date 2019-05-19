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Başakşehir taraftarı stada ulaştı

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Medipol Başakşehir'de turuncu-lacivertli taraftarlar Türk Telekom Stadı'na ulaştı.


Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun iki adayı Galatasaray ve Medipol Başakşehir, 33. hafta mücadelesinde Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde konuk ekibin taraftarları maçın oynanacağı stada ulaştı. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda toplanan yaklaşık 1000 Başakşehir taraftarı, kendilerine tahsis edilen otobüslerle stada geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerden inen taraftarlar, üst araması ve bilet kontrolünün ardından tribündeki yerini aldı.

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