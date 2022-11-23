Başakşehir, top başı yaptı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e verilen ara sonrası ilk kez top başı yaptı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Medipol Başakşehir ilk çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi. Topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışması ile devam ederken, rondo çalışmayla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 12.00'de Antalya'ya hareket edecek ve çalışmalarını burada sürdürecek.