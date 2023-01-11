Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde hazırlıklarına başladı. Dinamik ısınma ile başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Turuncu-lacivertliler, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Öte yandan yeni transfer Shaocong Wu da takımla birlikte idmanda yer aldı.

Başakşehir yarın yapacağı idman ile Trabzonspor hazırlıklarına devam edecek.