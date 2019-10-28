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Başakşehir-Trabzonspor maçında İstiklal Marşı öğrencilerden

Başakşehir-Trabzonspor maçında İstiklal Marşı’nı Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi ve Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi’nden oluşan öğrenci grubu çaldı.

Başakşehir-Trabzonspor maçında İstiklal Marşı'nı Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi ve Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi'nden oluşan öğrenci grubu çaldı.


Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada İstiklal Marşı öğrenciler tarafından icra edildi. Saha kenarına kurulan platformda Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi ve Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi'nden oluşan grup, marşı hem çaldı hem söyledi.

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