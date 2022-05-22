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Başakşehir - Trabzonspor maçının VAR'ı Erkan Özdamar

Başakşehir’in bugün sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.

Başakşehir'in bugün sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.


Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bugün saat 16.00'da oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Erdinç Sezertam yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak. Özdamar'a AVAR olarak Kutluhan Bilgiç ve Bayram Başkan eşlik edecek.

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