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Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk kez mücadele edecek

Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, gelecek sezon kulüp tarihinde ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, gelecek sezon kulüp tarihinde ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.


Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini de cebine koydu. Turuncu-lacivertliler, lig şampiyonu olarak gelecek sezon bu kulvarda gruplardan itibaren yerini alacak. Daha önce Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele eden İstanbul ekibi, ilk kez gruplarda yer alacak.


Başakşehir, bu sezon Avrupa Ligi'nde son 16 Turu'na kadar yükseldi. Turuncu-lacivertli takım, evinde 1-0 mağlup ettiği Kopenhag'ı rövanş müsabakasında saf dışı bırakırsa çeyrek finale kalacak ve Avrupa'daki başarılarına bir yenisini ekleyecek.

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