Başakşehir, Visca'sız kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, böylelikle Emre Belözoğlu yönetimindeki üst üste ikinci yenilgisini aldı.

İstanbul temsilcisi, ayrıca Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'yı da fazlasıyla arıyor. Başakşehir, Bosna-Hersekli oyuncu takımdan ayrıldıktan sonra oynadığı 3 müsabakada tam 8 puan kaybetti. Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Kayserispor'a 1-0 kaybetmişti.