Başakşehir Yahya Kemal şiirleriyle buluştu

Başakşehir Belediyesi, Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı'yı ölüm yıldönümünde özel bir etkinlikle yâd etti. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'ndeki Söyleşi ve Şiir programında Beyatlı'nın şiirlerini seslendiren şair Serdar Tuncer, “Geçmişimizi unutmadan dilimize sahip çıkmalıyız” dedi.

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden birisi olan Yahya Kemal Beyatlı, ölümünün 63'üncü yıl dönümünde şiirleriyle anıldı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel programda Yahya Kemal'in unutulmaz şiirlerini, şair Serdar Tuncer seslendirdi.

“Geçmişimizi unutmadan dilimize sahip çıkmalıyız”

Serdar Tuncer, Yahya Kemal'in unutulmaz eserlerinden üstadın hikâyesine, Osmanlı dönemi hikâyelerinden kıssalara kadar keyifli bir söyleşi ile Başakşehirlileri adeta zamanda yolculuğa çıkardı. Fikirde sığlaşmanın ve dilde fakirleşmenin altını çizen Tuncer, geçmişimizi unutmadan Türkçenin en güzel haliyle konuşulması gerektiğine dikkat çekti.

Akıntıya kürek çeken şair

Serdar Tuncer, Yahya Kemal'in yaşadığı dönemdeki duruşunu, herkesin modern şiirlerle uğraştığı dönemde kendi köklerinden beslenerek akıntıya kürek çeken adam olarak nitelendirdi. Tuncer, programda kendine has yorumuyla, Beyatlı'nın Sessiz Gemi, Mehlika Sultan, Süleymaniye'de Bayram Sabahı, Hazan Bahçeleri, Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur Yâ Rabbi gibi şiirlerini seslendirdi.