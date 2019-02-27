Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından start verdi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, koordinasyon, 5'e 2 pas çalışması ve topa hakimiyet oyunuyla devam etti. Turuncu-lacivertliler, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.