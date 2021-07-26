Başakşehir yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fatih Terim Stadı'nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman beş grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Orta-şut ve taktik çalışmayla idman sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu, Atabey ve Crivelli idmana katılmadı.

Turuncu-lacivertliler, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.