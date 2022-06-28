Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını kampa girdiği Burdur'da sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, kamp programı için gittiği Burdur'da hazırlıklarına günün ikinci antrenmanı ile devam etti.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idman ısınma ve koşuyla başladı. Dört grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.