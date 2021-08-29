Başakşehir yine aynı senaryoyu yaşıyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de geride kalan 3 haftayı puan alamadan tamamladı. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da söz konusu süreci puanla tanışamadan kapamıştı. Başakşehir, ligin 4. haftasında yine 2020-2021 sezonunda olduğu gibi Göztepe ile karşılaşacak.

Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna adeta kabus gibi başladı. Turuncu-lacivertliler, ligin geride kalan 3 haftasında henüz hanesine puan yazdıramadı. Sezonun ilk maçında Alanyaspor'a 1-0 kaybeden İstanbul temsilcisi, ardından deplasmanda da Konyaspor'a 2-1 yenildi. Aykut Kocaman'ın takımı, milli takım arasından önce oynadığı son karşılaşmada ise Fatih Terim Stadı'nda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Geçtiğimiz sezonu tekrarladı

Medipol Başakşehir, bu sezon olduğu gibi 2020-2021 sezonuna da 3'te 0 yaparak başlamıştı. Yine puanı bulunmayan Başakşehir, geride kalan sezonda sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla kaybetmişti. Turuncu-lacivertli ekip, içinde bulunduğumuz dönemde farklı olarak 2 gol daha az yedi ve rakip fileleri 1 defa havalandırabildi.

M.Başakşehir, ligin 4. haftasında 2020-2021 sezonunda olduğu gibi Göztepe ile mücadele edecek. Söz konusu karşılaşma golsüz beraberlikle sona ermişti.